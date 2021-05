Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß : Motorradfahrer bei Unfall in St. Wendel verletzt

St Wendel Die Polizei ist nach einem Verkehrsunfall auf der Suche nach Zeugen.

Wie ein Sprecher mitteilt, fuhr am Samstagabend um 20.45 Uhr ein 38-Jähriger aus Freisen mit seinem Motorrad auf der B 41 in Richtung Ottweiler. An der Ausfahrt St. Wendel-Shell-Tankstelle bremste das vor ihm fahrende Auto plötzliche ab und blieb mitten in der Ausfahrt stehen. Der Motorradfahrer musste daraufhin ebenfalls bremsen. Dabei überschlug er sich ber seinen Lenker. „Der Mann wurde auf den Asphalt geschleudert und verletzt“, sagt der Sprecher. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Autofahrer flüchtete im Anschluss. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen blauen VW Golf mit Kreiskennzeichen TR gehandelt haben.