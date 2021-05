Hoher Sachschaden : Autokratzer in Schwarzenbach unterwegs

In Schwarzenbach war ein Autokratzer unterwegs. Foto: dpa/Friso Gentsch

Schwarzenbach Ein bislang unbekannter Täter hat einen grauen Dacia Lodgy mit St. Ingberter Kreiskennzeichen erheblich beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, hat er das Auto, das auf einem Parkplatz in der Einöder Straße in Schwarzenbach abgestellt war, in der Nacht von Samstag, 29. Mai, gegen 20:30 Uhr auf Sonntag, 30. Mai, etwa 10 Uhr mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Betroffen war der Lack auf der Fahrer- und Beifahrerseite sowie am Kofferraumdeckel. Der Sachschaden liege im vierstelligen Bereich.