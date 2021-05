Polizei bittet um Hinweise : Diebstahl eines Radladers in Oberlinxweiler

Symbolfoto. Foto: dpa/Carsten Rehder

Oberlinxweiler Diebe haben von einem nicht abgeschlossenen Lagerplatz einer Baufirma in der Verlängerung der Straße Am Hirschberg in Oberlinxweiler eine Baumaschine gestohlen.