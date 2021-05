Ehepaar Backes aus Winterbach feiert Eiserne Hochzeit : Gegenseitiger Respekt als Basis für 65 gemeinsame Jahre

Joachim und Elfriede Backes feiern am 28. Mai „Eisernen Hochzeit“. Foto: Martina Weiand

Winterbach 1953 lernten sie sich kennen, drei Jahre später heirateten Elfriede und Joachim Backes. Diesen Freitag feiert das Paar Eiserne Hochzeit.

„Ehrlichkeit, gegenseitiger Respekt und den Mut zur Aussprache“, so beschreibt Elfriede Backes das Rezept für 65 gemeinsame Ehejahre. Wenn auch keine große Feier ansteht, so wird an diesem Freitag, 28. Mai, dennoch im kleinen Kreis Eiserne Hochzeit gefeiert. Joachim Backes, seinerzeit 25 Jahre jung, und seine damals 23-jährige Elfriede gaben sich in Neunkirchen das Ja-Wort, wo sie zunächst ihren Wohnsitz hatten. Nach zwölf Jahren zog das Paar 1968 in die Winterbacher Wellwiesstraße.

Joachim Backes, Jahrgang 1932, hatte nach dem Volksschulbesuch eine Lehre als Schlosser bei der Eisenbahn (Deutsche Bundesbahn) absolviert. Hier war er weiterhin beruflich tätig, bis er in den Ruhestand trat. Zwei Hobbys bestimmten seine Aktivitäten nach Feierabend. Zum einen war die Unterstützung der örtlichen Feuerwehr für ihn selbstverständlich. Schon mit 15 Jahren trat er der Jugendwehr bei. Als Feuerwehrmann war er stets zur Stelle, wenn Hilfe von Nöten war bei Bränden, Hochwasser oder sonstigen Einsätzen. Er kümmerte sich zudem viele Jahre um die Jugendwehr und als stellvertretender Löschbezirksführer auch um die Belange der Winterbacher Wehr. 70 Jahre hielt er der Feuerwehr die Treue. Selbst als Mitglied der Alterswehr war sein Einsatz als Grillmeister bei den Feuerwehrfesten stets gefragt.

Zahlreiche Ehrenabzeichen und Urkunden sind Beweis für sein ehrenamtliches Engagement. Trotz des häufigen Einsatzes bei der Feuerwehr ließ er es sich nicht nehmen, sich dem Sport zu widmen. Als Mitbegründer der Lauf-Treff-Freunde Winterbach und emsigen Helfer bei den jährlich stattfindenden Volks-, Freundschaftsläufen oder Lauf-Treffs war es bestens bekannt. Im Jahr 1990, also mit 58 Jahren, startete er mit einer besonderen Karriere. Er nahm viel Quälerei auf sich und begann mit Marathon-Läufen. Insgesamt stand er 18 Mal am Start, um jeweils eine Strecke von 42,194 Kilometern zu bewältigen. Er war unter anderem bei den bekannten Marathonläufen in Hamburg, Duisburg oder auch Frankfurt dabei. Wenn auch die gelaufene Zeit nicht im Vordergrund sttand, so zeigte er sich trotzdem stolz auf die Platzierungen in seiner Altersklasse.