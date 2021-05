Führung im Museum St. Wendel : Von Originalen, Abbildern und Kopien

In der Ausstellung im Mia-Münster-Haus wurden Fundstücke wie in einem Archiv sorgfältig dokumentiert. Foto: Cornelieke Lagerwaard

St Wendel Führung mit der Kuratorin Cornelieke Lagerwaard zum Abschluss der Ausstellung im Mia-Münster-Haus „Dorothee von Windheim. STEIN – Arbeiten, Archivalien und Souvenirs“.

Zum Abschluss der Ausstellung im Mia-Münster-Haus „Dorothee von Windheim. STEIN – Arbeiten, Archivalien und Souvenirs“ findet an diesem Sonntag, 30. Mai, um 15 Uhr eine Führung mit der Kuratorin Cornelieke Lagerwaard im Museum St. Wendel statt. Das Hauptthema von Dorothee von Windheims Arbeiten dreht sich um die Frage, worin sich Originale, Abbilder, Abdrucke oder Kopien in der Wahrnehmung unterscheiden, und welche (un)sichtbaren Spuren eine Gegebenheit oder ein Objekt in der Zeit hinterlässt, teilt ein Sprecher des Museums mit.