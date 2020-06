Kostenpflichtiger Inhalt: Interview Daniel Mintsa : „So etwas kann das ganze Leben prägen“

Erst schlug der Täter ihm mit der Faust ins Gesicht, dann bedrohte er den 25-Jährigen mit einem Messer: Daniel Mintsa steht nach der brutalen Attacke des vergangenen Wochenendes noch immer unter Schock. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Mitten in Saarbrücken versuchte ein Mann, Daniel Mintsa zu erstechen – weil der Student schwarz ist. Die SZ hat mit ihm gesprochen.

Eigentlich hätte Daniel Mintsa Grund zum Feiern: Nächste Woche wird der Student aus Gabun 26. Nachdem er am vergangenen Wochenende von einem Mann attackiert worden ist, der drohte, ihn zu töten, weil er schwarz ist (wir berichteten) ist an Feiern allerdings nicht zu denken. Im Zuge der bundesweiten „Black Lives Matter“-Kundgebungen gegen Rassismus und Polizeigewalt erregte die Tat über die Grenzen des Saarlandes hinaus Aufmerksamkeit. Zwar wurde der mutmaßliche Täter festgenommen, doch der Vorfall hat bei Mintsa Spuren hinterlassen.

Herr Mintsa, die Messerattacke ist nun eine Woche her. Wie fühlen Sie sich?

MINTSA: Schlecht. Ich schlafe nicht, ich esse nicht. Egal ob zuhause oder auf der Straße: Ich habe die ganze Zeit Angst und fühle mich unsicher. Überall.

Können Sie schildern, was in der Nacht passiert ist?

MINTSA: Ich stand an der Haltestelle und wartete auf den Bus nach Hause. Da hörte ich ein Geräusch von rechts. Als ich mich danach umdrehte, bekam ich einen Faustschlag ins Gesicht. Völlig überraschend. Ich fiel zu Boden und wollte mich sofort wieder aufrappeln, aber da kam der Täter schon mit einem Messer auf mich zu und versuchte, auf mich einzustechen. Er sagte immer wieder: „Du bist schwarz, du sollst sterben.“ Wir waren ganz allein, ich konnte nichts tun, außer seinen Angriffen auszuweichen und laut zu schreien, damit jemand der Anwohner auf mich aufmerksam wird. Ich denke, ihn hat das erschreckt, er ist dann weggerannt. Kurz danach kam der Bus, aber als er mich winken sah, ist er einfach weiter gefahren. Zum Glück kam zufällig ein Polizeiauto vorbei.

Wie hat die Polizei reagiert?

MINTSA: Die Polizei hat mir das Leben gerettet. Sie haben den Täter innerhalb weniger Minuten geschnappt. Erst auf der Polizeistation ist mir aufgefallen, dass ich blute. Ich habe meine Maske getragen – die war voller Blut.

Nur einen Tag später haben Sie auf der „Black Lives Matter“-Kundgebung in Saarbrücken gesprochen und von der Attacke berichtet. Bereuen Sie es inzwischen, mit Ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen zu sein?

MINTSA: Nein. Als ich dort sprach, habe ich gemerkt, dass ich nicht der Einzige bin, der täglich angegriffen wird – und zwar nicht nur verbal. Es gab so viele positive Rückmeldungen. Das hat mir ein wenig Mut gemacht.

Gab es auch Anfeindungen seitdem?

MINTSA: Seit dem Angriff bin ich nicht mehr allein unterwegs. Deshalb gab es da gar keine Gelegenheit.

Welche anderen Erfahrungen haben Sie bisher mit Rassismus gemacht?

MINTSA: Der letzte Vorfall war in einem Gemüseladen. Dort war es sehr eng. Eine alte Frau hat dann zu mir gesagt: „Afrikaner können keinen Abstand halten.“ Dabei waren noch andere Leute im Laden, die auch keinen Abstand gehalten haben. Aber das war der Frau egal. Sowas passiert mir regelmäßig. Meistens versuche ich das zu ignorieren, doch es ist nun mal beleidigend und mit der Zeit nagt es an einem. Wenn es aber zu körperlichen Angriffen kommt, ist das wieder eine ganz andere Dimension. Das kann das ganze Leben prägen. Meine Freunde unterstützen mich, aber haben selbst auch Angst, weil sie schwarz sind. Seit dem Angriff fragen sie sich, ob ihnen auch so etwas passieren wird.

Hat denn mal ein Außenstehender versucht, Ihnen zu helfen, wenn Sie rassistisch beschimpft wurden?

MINTSA: Selten. Eigentlich nur einmal. Ich stand im Supermarkt in der Schlange. Ein Mann pöbelte mich an, ich solle mich als Afrikaner hinten anstellen. Da gab es zum Glück Leute, die mich verteidigt haben. Aber das ist lange her.

Würden Sie sich wünschen, dass mehr Menschen einschreiten, wenn so etwas passiert?

MINTSA: An sich ja. Die Frage ist nur, ob die auch noch zu mir halten würden, falls die Polizei eingeschaltet wird. Da habe ich einfach tiefes Misstrauen. Aus dem Grund bin ich wegen solchen Beleidigungen auch nie zur Polizei gegangen.

Fühlen Sie sich nach all dem in Deutschland überhaupt noch wohl?

MINTSA: Die Frage stelle ich mir selbst. Eigentlich sollte ich jetzt meine Masterarbeit schreiben, aber wegen Corona und dieser Sache verschiebt sich jetzt alles. Ich weiß nicht mehr, ob ich hier noch sicher fühle.

Erhalten Sie Unterstützung?

MINTSA: Ich bekomme viele aufmunternde Mails von Freunden und Bekannten. Der Lehrstuhl hat sich auch gemeldet und versucht jetzt, irgendeine Lösung für mich zu finden. Aber ansonsten nicht. Von der Politik kam auch nichts. Da hat sich mir gegenüber bisher niemand geäußert.

Wie fühlen Sie sich deshalb?

MINTSA: Unwichtig.

Haben Sie die Hoffnung, dass durch die „Black Lives Matter“-Proteste (Anm.: die nächsten Kundgebungen in Saarbrücken finden am 13. und 14. Juni jeweils um 16 Uhr an der Congresshalle statt) der Rassismus in der Gesellschaft weniger werden wird?

MINTSA: Ich bin momentan psychisch nicht in der Lage, mich damit zu beschäftigen und es zu unterstützen. Meine Fotos sind jetzt überall. Ich weiß nicht, ob der Täter Freunde in der Stadt hat, die an mir Rache nehmen wollen. Deshalb bleibe ich zuhause, aber bin dabei nie allein.

Was ist Ihnen nach diesem Erlebnis jetzt am wichtigsten?