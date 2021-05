Bündnis „Zero Covid“ : Demonstranten in Saarbrücken fordern Freigabe der Corona-Impfstoff-Patente

Saarbrücken Das Bündnis „Zero Covid“ wollte mit der Aktion zu weltweiter Impfsolidarität und der Freigabe der Patente aufrufen.

Das Personenbündnis „Zero Covid“ machte am vergangenen Samstag, 29. Mai, mit einer Aktion vor der Europagalerie in Saarbrücken auf ihre Forderung nach weltweiter Impfsolidarität und Freigabe der Patente im Rahmen der Corona-Pandemie aufmerksam.

Zeitgleich zur Aktion von „Zero Covid“ machte auch der Weltladen in Saarbrücken gemeinsam mit dem Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland auf die globale Ungerechtigkeit bei der Verteilung von Impfstoffen aufmerksam. „Über das Programm CHAT der WELTEN kommen dafür Menschen von allen Kontinenten zu Wort, die zu diesem Thema befragt wurden. In Deutschland hat bereits jeder Zweite mindestens eine Impfung erhalten, in Ruanda stagniert diese Zahl seit fünf Wochen bei 2,7%, weil es an Nachschub fehlt“, sagt Helmut Paulus vom Weltladen.