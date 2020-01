A 620 in Saarbrücken : Unbekannter wirft Gegenstand auf fahrendes Auto

Saarbrücken Am frühen Neujahrsmorgen hat ein Unbekannter einen Gegenstand auf ein Auto geworfen, das auf der A 620 in Richtung Mannheim untwegs war.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 67-jähriger Autofahrer aus dem Regionalverband gegen 6.20 Uhr mit seinem Fahrzeug in Saarbrücken auf der A 620 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Als er sich zwischen der Wilhelm-Heinrich-Brücke und der Bismarckbrücke befand, wurde von einer bisher unbekannten Person ein Gegenstand in die Frontscheibe des Autos geworfen, wodurch es zu einer Rissbildung in der Scheibe kam. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.