Gender-Politik : Mehr Gleichstellung durch Digitalisierung?

Saarbrücken Monika Bachmann (CDU) übernimmt den Vorsitz der Konferenz der Frauenminister- und ministerinnen.

„Das Jahr 2020 ist mit Blick auf die Frauen- und Gleichstellungspolitik ein besonderes Jahr. Die 30. GFMK fällt in ein Jahr, in dem zwei wichtige Konferenzen stattfinden, die den europäischen und internationalen gleichstellungspolitischen Handlungsbedarf in den Blick nehmen. Im März 2020 steht die 64. Sitzung der Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen in New York an, und im Juli 2020 findet in Paris die wahrscheinlich seit 1995 größte Weltfrauenkonferenz statt“, so die Vorsitzende der GFMK, Monika Bachmann.