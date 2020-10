Saar-Regierungssprecher Alexander Zeyer : Saarland erwägt Einführung einer Corona-Ampel

Saarbrücken Das Saarland könnte eine sogenannte Corona-Ampel bekommen.

(dpa) Das Saarland könnte eine sogenannte Corona-Ampel bekommen: Die Landesregierung ziehe dieses Instrument bei der Erarbeitung einer neuen Rechtsverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie „als verständliches und transparentes Frühwarnsystem in Betracht“, teilte Regierungssprecher Alexander Zeyer am Donnerstag in Saarbrücken mit. In diesem Zusammenhang würden auch die Erfahrungen anderer Bundesländer wie Bayern oder Rheinland-Pfalz beobachtet. Eine grundsätzliche Entscheidung sei noch nicht gefallen. Die aktuelle Verordnung tritt mit Ablauf des 18. Oktobers außer Kraft. Auch die „Bild“-Zeitung hatte am Donnerstag über das Thema berichtet.