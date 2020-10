Haushaltsentwurf für 2021 : Land will in Gesundheit und Bildung investieren

Land will in Gesundheit und Bildung investieren

Mainz Finanzministerin Ahnen (SPD) stellt den letzten Haushalt vor der Wahl 2021 vor. 1,3 Milliarden Euro an neuen Schulden will die Ampelkoalition aufnehmen.

Die Pandemie werde die Haushaltspolitik bis 2024 maßgeblich prägen, sagte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Mittwoch im rheinland-pfälzischen Landtag.

Das verdeutlicht sich auch im Entwurf für den 2021er Haushalt, den die SPD-Politikerin dann vorlegte. Alleine im kommenden Jahr rechnet das Land – verglichen mit sprudelnden Einnahmen in 2019 – mit Steuereinbußen von 200 Millionen Euro. Trotzdem will Rheinland-Pfalz investieren und plant, neue Schulden von 1,3 Milliarden Euro aufzunehmen.

„Ein klarer Kompass ist in Krisenzeiten wichtig“, sagte Ahnen. Aufstocken wolle das Land etwa die Finanzierung von Krankenhäusern um 36,7 Millionen Euro auf 197,8 Millionen Euro. 100 Millionen Euro rechne Rheinland-Pfalz ein, um einen Corona-Impfstoff für die Bevölkerung zu kaufen, wenn dieser auf dem Markt sei. Zusätzliche 700 Millionen Euro will das Land in Bildung stecken.