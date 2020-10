Aktionsstand in Saarbrücker Fußgängerzone : UNICEF-Aktion: Gewaltfreiheit für Kinder

Saarbrücken Die UNICEF-Arbeitsgruppe Saarbrücken informiert am Samstag, 17. Oktober, über Gewalt gegen Kinder. Der Aktionsstand findet sich zwischen 14 und 17 Uhr vor dem Karstadt in der Saarbrücker Fußgängerzone, Bahnhofstraße 15.

„Täglich erfahren unzählige Kinder weltweit ein erschreckendes Ausmaß an Gewalt in ihrem Alltag“, sagt Christiane Siewert von der UNICEF-Gruppe in Saarbrücken. Ziel der Veranstaltung sei es, ein größeres Bewusstsein zu schaffen für die alltägliche Gewalt, die viele Kinder in ihrem Leben erfahren.