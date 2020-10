Schwerer Unfall : Unfall in Jägersfreude mit drei Verletzten

Drei Verletzte und zwei zerstörte Fahrzeuge sind die Bilanz des Unfalls. foto: Becker & Bredel Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Ein schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten ereignete sich am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr. An einer Unterführung im Pfeiferhofweg in Jägersfreude stießen aus bisher unbekannten Gründen zwei Fahrzeuge zusammen.

Eines der Fahrzeuge, ein Transporter, landete dabei im Graben. Wie es zu dem Unfall kam, war gestern Abend noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt noch. Mindestens drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, eine davon schwer. Die Verletzten wurden im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.