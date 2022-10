Vorstellung am Hauptbahnhof Saarbrücken : Dieser neue Elektro-Zug soll die Saarländer jetzt umweltfreundlich durchs Land fahren (mit Bildergalerie)

Saarbrücken Umweltministerin Petra Berg stellte das umweltfreundlichen Schienenfahrzeug am Freitag am Hauptbahnhof Saarbrücken vor. Der Zug bietet noch deutlich mehr als nur einen geringeren CO2-Ausstoß.

Petra Berg (SPD), Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität, Agrar, Verbraucherschutz und Justiz, hat am Freitag den neuen Elektro-Zug mit Batteriebetrieb am Hauptbahnhof in Saarbrücken vorgestellt. Ab Dezember 2025 sollen sowohl die Zugstrecke von Saarbrücken über Zweibrücken nach Pirmasens als auch die Strecke von Saarbrücken über Dillingen nach Niedaltdorf komplett auf die Elektrozüge von Stadler umgestellt werden.