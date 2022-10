Jugendarbeit : Petra Berg besuchte Haus des Jugendrechts

Saarlands Justizministerin Petra Berg (vorne Mitte) besuchte mit Vertretern aus Justiz, Kreisverwaltung und Landtag das Haus des Jugendrechts in Saarlouis. Foto: Landkreis Saarlouis/Ulrike Paulmann​

Saarlouis Saar-Justizministerin lobt die Arbeit in der ersten Einrichtung ihrer Art im Land, die seit 2016 besteht.

Diese Jugendwerkstatt wurde im Jahr 2016 ins Leben gerufen und war die erste Einrichtung dieser Art im Saarland. Inzwischen haben weitere Häuser des Jugendrechts im Saarland ihre Tätigkeit aufgenommen. Häuser des Jugendrechts zeichnen sich dadurch aus, dass dort alle mit delinquenten Jugendlichen befassten Institutionen und Einrichtungen mit dem gemeinsamen Ziel zusammenarbeiten, um Kriminalitätskarrieren junger Menschen zu vermeiden. Thomas Eggs, Sachgebietsleiter Jugendgerichtshilfe/Jugendhilfe im Strafverfahren beim Kreisjugendamt, begrüßte die Gäste in den Räumlichkeiten der Jugendwerkstatt und stellte das Konzept und die Historie der Einrichtung vor. Ergänzend berichteten der scheidende Leiter der Jugendwerkstatt, Reiner Quirin, und die neue Leiterin der Jugendwerkstatt, Petra Amann, über die positiven Erfahrungen bei der Arbeit mit Jugendlichen.

Justizministerin Petra Berg erläutert hierzu: „Im Jugendstrafrecht gilt das Beschleunigungsgebot. Gerade in den Häusern des Jugendrechts können sich die beteiligten Institutionen durch die kurzen Wege schnell und unkompliziert miteinander vernetzen.“ Somit sei es möglich, den Jugendlichen, denen eine kriminelle Karriere droht, passgenaue Hilfsangebote aufzuzeigen. „Ziel muss hierbei sein, den Jugendlichen eine Perspektive für ein straffreies Leben zu geben“, merkt die Ministerin an.

Kreis-Beigeordneter Dietmar Bonner: „Dieses Kooperationsmodell aller in der Jugendstraffälligenhilfe Tätigen, wie es in unserem Landkreis praktiziert wird, hat sich bewährt und ist erfolgreich. Hier kommen alle Beteiligten nach Bedarf und Dringlichkeit, aber auch regelmäßig für eine gute gemeinschaftliche Planung zusammen. Alle ziehen an einem Strang – für die jungen Menschen.“