„Kulturlandschaften wie der Weinbau an der Mosel kämen zum Erliegen“ : EU will weniger Pestizide: Saar-Bauern sehen sich in ihrer Existenz bedroht

Foto: dpa/Peter Zschunke

Saarbrücken Die EU will den Einsatz von Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft deutlich reduzieren. Der Saar-Bauernverband befürchtet, dass das Vorhaben mehrere Betriebe in Existenznot bringe.