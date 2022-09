Zugausfall zwischen Saarbrücken und Paris : Bahn-Verkehr: Generalstreik in Frankreich wirkt sich auch aufs Saarland aus

Zugausfälle in der Region wegen Generalstreiks in Frankreich. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Saarbrücken Gewerkschaften rufen in Frankreich an diesem Donnerstag zum Generalstreik auf. Das betrifft auch den Bahnverkehr. Was das für Reisende bedeutet, die ihre Fahrt im Saarland zum Nachbarn starten wollen.

Gestiegene Lebenshaltungskosten treiben die Menschen in Frankreich auf die Straßen. Zu einem Generalstreik haben deshalb mehrere Gewerkschaften im Nachbarland aufgerufen. Erhebliche Auswirkungen werden unter anderem auf den Bahnverkehr erwartet.

Darum kündigte die staatliche Eisenbahngesellschaft SNCF für den heutigen Donnerstag, 29. September, zahlreiche Ausfälle im Regional- und Fernverkehr an. Davon betroffen ist auch die Schnellverbindung zwischen Saarbrücken und Paris.

Saarbrücken – Paris: Diese Züge fahren, diese nicht

Nach Informationen auf dem Internetportal der Deutschen Bahn (DB) soll der ICE von Saarbrücken in die französische Hauptstadt um 8 Uhr (Ankunft: 9.51 Uhr) planmäßig starten.

Auch der grenzüberschreitende Fernzug um 11.01 Uhr (Ankunft: 12.52 Uhr) war am frühen Morgen noch aufgeführt.

Allerdings vom Streik betroffen ist der Zug nach Paris um 15.03 Uhr. Der Halt in Saarbrücken und Forbach entfällt demnach. Es sind Umleitungen über Straßburg vorgesehen.

Die Abendverbindung ist jedoch weiterhin im aktuellen Fahrplan aufgeführt und soll um 21.01 Uhr abfahren.

Größere Turbulenzen erwarten die Verantwortlichen auf den regionalen Strecken (RER, TER). So soll es massive Ausfälle zwischen Metz und Straßburg und auch nach Luxemburg geben. Wie stark allerdings die Menschen tatsächlich mobilisiert werden, ihre Arbeit niederzulegen, ist ungewiss. Denn bei einigen Berufsständen sind gleich mehrere Gewerkschaften vertreten. Jedoch nicht alle riefen zum Streik auf.

Das wollen Gewerkschaften in Frankreich mit dem Generalstreik erreichen