Schwierige Bergung : Fahrer (81) rutscht mit Wohnmobil in Saarbrücken Hang hinab (mit Bildergalerie)

Fahrer (81) rutscht mit Wohnmobil in Saarbrücken Hang hinab (mit Bildergalerie)

Saarbrücken Ein spektakulärer Unfall hat am Freitagvormittag in Saarbrücken-Schafbrücke für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein Fahrer war mit seinem Wohnmobil von der Straße geraten. Die Bergung ist nach Angaben der Polizei kompliziert.

Der Start in den Urlaub hätte kaum schlechter beginnen können, was die Anreise betrifft. Denn ein Mann ist mit seinem Wohnmobil nach einem Unfall vorerst in Saarbrücken gestrandet – noch etliche 100 Kilometer vom eigentlichen Ziel entfernt.