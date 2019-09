Blutiger Zwischenfall : Nach Messerattacke an Goldener Bremm – Haftbefehl gegen einen Brummifahrer

Nach einer Messerattacke am Grenzübergang Goldene Bremm in Saarbrücken ist ein Tatverdächtiger hinter Gitter gekommen. (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Saarbrücken Ein eskalierter Streit am Saarbrücker Grenzübergang endet für einen Beteiligten mit Untersuchungshaft.

Ein Mann, der am Samstagabend (31. August) am Saarbrücker Grenzübergang an einer blutigen Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein soll,sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Nach Informationen aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei in Saarbrücken vom Montagmorgen verhängte ein Amtsrichter den Haftbefehl. Gegen den 49-jährigen Lkw-Fahrer werde wegen versuchten Totschlags ermittelt.