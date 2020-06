Polizeibericht : Friedliche FCS-Feier artet später aus

Saarbrücken Eine Feier von Fans des 1. FC Saarbrücken begann friedlich, aber einige sorgten später für Randale. Bereits am frühen Samstagnachmittag hatten sich rund 100 FC-Fans am St. Johanner Markt versammelt, um den Aufstieg ihres Vereins in die 3. Liga zu feiern.

