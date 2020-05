Vereins-Chef Ostermann sauer : Die Meisterfeier sorgt für Ärger

Die FCS-Spieler Daniel Batz (l.) und Mario Müller feiern die Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga erst im Autokorso, später auf der Straße. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Mannschaft, Trainer und sportliche Leitung des FCS widersetzen sich der Anweisung von Präsident Ostermann.

Liebe kennt keine Liga – und Aufstieg offenbar kein Abstandsgebot. Nachdem am Dienstag um kurz vor 21 Uhr die Meldung die Runde machte, dass die Spielzeit der Fußball-Regionalliga Südwest offiziell abgebrochen wird und der 1. FC Saarbrücken als Meister und Aufsteiger feststeht, gab es für zahlreiche Anhänger kein Halten mehr. Im Autokorso ging es durch die Landeshauptstadt, nicht überall wurde der verordnete Mindestabstand eingehalten. Das sorgt vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie für verständnisloses Kopfschütteln, denn auch Trainerteam, Spieler und Offizielle ließen sich in der Innenstadt blicken – entgegen der dringenden Bitte des Präsidenten Hartmut Ostermann.

„Wir dürfen bei aller Aufstiegsfreude nicht vergessen, dass wir noch ein wichtiges Spiel im DFB-Pokal bestreiten dürfen und daher die Abstandsregeln strikt einhalten müssen, damit dieses historische Ereignis nicht gefährdet wird“, hatte Ostermann über die Vereins-Internetseite mitteilen lassen. Das aber war den FCS-Angestellten egal.

Selbst Vizepräsident Dieter Ferner tauchte am Rabbiner-Rülf-Platz auf – ebenso Sportdirektor Marcus Mann und Trainer Lukas Kwasniok. „Wir waren auf dem Weg zu unseren Autos, als der Korso losging und wir in diese spontane Feier hineinge­rieten“, erklärte der 71-jährige Ferner: „Das sah natürlich unglücklich aus, aber ich kann nur versichern, dass wir versucht haben, die bestehenden Regeln einzuhalten.“ Das bestätigte auch Kapitän Manuel Zeitz und sagte: „Man wird nicht jeden Tag Meister, manche Spieler nur einmal im Leben. Ich kann nur sagen, dass der Abstand nicht kleiner war als im Supermarkt.“ Trotzdem nahmen er und weitere Spieler am Autokorso teil – entgegen der Anweisung seines Vereins-Chefs.

Die Bilder des Abends machten in den sozialen Netzwerken schnell die Runde – und auch vorm Büro des Präsidenten nicht halt. „Wir werden das Verhalten intern noch einmal deutlich ansprechen“, sagte Ostemann am Mittwoch – und war mit Blick auf das anstehende DFB-Pokal-Halbfinale darum bemüht, Druck aus dem Kessel zu lassen: „Mir war bewusst, dass man pure Freude nicht komplett ausbremsen kann. Dennoch müssen wir uns an die Hygiene-Bestimmungen halten. Daher ist es ja positiv, dass wir uns noch nicht in der Quarantäne-Phase vor dem Pokalspiel befinden.“

Dennoch war Ostermann nach SZ-Informationen extrem verärgert – vor allem weil seine Profis ihre Vorbildfunktion nicht nachgekommen waren. Sogar die Unterzeichnung von unterschriftsreifen Verträgen soll vorerst ausgesetzt sein. Aus Ostermanns Umfeld heißt es, bis „die finanzielle Grundlage mit dem Anpfiff des Pokal-Halbfinales gesichert ist“. Oder der Ärger über den Dienstagabend sich gelegt hat.

Der Haussegen hängt plötzlich schief – und das, obwohl mit dem Aufstieg und dem Erreichen des DFB-Pokal-Halbfinals die sportlichen Ziele sogar übertroffen wurden. „Vor sechs Jahren sind wir aus der 3. Liga abgestiegen. Die Rückkehr hat – gerade wenn man die letzten vier Jahre sieht – deutlich zu lange gedauert“, sagt Ferner, der 2010 der letzte Meister-Trainer des FCS war. Ein Seitenhieb auf den im November entlassenen Übungsleiter Dirk Lottner, der die optimalen Voraussetzungen nicht nutzen konnte, um den FCS nach oben zu führen.

Vor genau zehn Jahren ist der FCS zum letzten Mal in die 3. Liga aufgestiegen. Auch damals quasi vom Sofa aus. Als Konkurrent Sportfreunde Lotte sein vorgezogenes Spiel gegen Bayer Leverkusen II nicht gewinnen konnte (2:2), war der FCS schon vor der Partie beim Bonner SC „durch“. Drei Spieltage vor Schluss siegte der FCS (schwer alkoholgeschwächt) mit 1:0. Der aktuelle Sportdirektor Mann war Kapitän, der heutige Kapitän Zeitz Jungprofi und nach durchfeierter Nacht als Einpeitscher auf dem Zaun bei den Fans. „Das war von den Emotionen schon anders, auch wenn wir auch da ja am Abend vorher im Hotel schon Meister waren“, sagt Zeitz.

Dass man die Rückkehr in den Profifußball nicht auf dem Platz erringen und gemeinsam im Stadion feiern konnte, tut vielen Blau-Schwarzen weh. „So sehr ich den Aufstieg auch herbeigesehnt habe, die wirkliche Freude ist irgendwie gewichen“, sagte Aufsichtsrat Meiko Palm: „Der jetzige Aufstieg löst bei mir nur wenige Emotionen aus. Und auch die Aussicht auf das Pokalspiel daheim auf der Couch.“

Anstoßen auf den Aufstieg: FCS-Vizepräsident Dieter Ferner (links) und Trainer Lukas Kwasniok gönnen sich gemeinsam ein Bierchen. Foto: Andreas Schlichter

Auch Manuel Zeitz, der Kapitän des 1. FC Saarbrücken, nimmt mit seinem BMW am Autokorso durch die Saarbrücker Innenstadt teil. Foto: Andreas Schlichter

FCS-Sportdirektor Marcus Mann filmt amüsiert das muntere Treiben am Dienstagabend in der Saarbrücker Innenstadt. Foto: Andreas Schlichter