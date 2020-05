Blaulicht : Mehrere Polizeieinsätze wegen Fans des 1. FC Saarbrücken in der Innenstadt

Saarbrücken Zahlreiche Fans des 1. FC Saarbrücken feierten am Samstag auf dem St. Johanner Markt in Saarbrücken den Aufstieg ihres Vereins. Gegen Abend kam es zu mehreren Polizeieinsätzen und einer Festnahme.

Am vergangenen Samstag (30. Mai) versammelten sich in der Saarbrücker Innenstadt zahlreiche Fußballfans des 1. FC Saarbrücken, um den Aufstieg in die 3. Liga zu feiern. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.