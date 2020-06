Online-Diskussion : Künstler brauchen einfach ihr Publikum

Saarbrücken Diskussion in der Villa Lessing zur Lage der Kultur. Mitte Juni sollen die ersten Live-Vorstellungen wieder möglich sein.

Grätzel erinnerte sich an die Situation, als sie am 12. März, das werde sie nie vergessen, mitten in der Orchesterprobe die Musiker nachhause schicken musste. Danach habe man in kleinen Ensembles weitergemacht und damit etwa Sendungen beim Saarländischen Rundfunk bestritten, die normalerweise fürs große Orchester vorgesehen waren. Außerdem spielten und spielen Orchestermusiker vor Seniorenheim und Krankenhäusern, für jene, die nicht nach draußen durften.