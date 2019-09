Kolumne : Vorbereitung auf den Weltuntergang

Was braucht man, wenn die Welt untergeht? „Prepper“ kennen sich aus. Das sind Leute, die sich auf Krisensituationen vorbereiten. Nur wo sind sie? Wir brauchen einen, der weiß, ob tanzen lernen uns weiterhilft.

Eines steht jetzt mal fest: Der Weltuntergang kommt, wann oder wo, ist aber noch nicht sicher. Gut, wo, klar, hier. Aber wann? Vielleicht geht es morgen schon los. Stromausfall, Asteroid – wer weiß. Vor zwei Jahren hat ein Mann in der Saarbahn einem Kind einfach so in den Finger gebissen: ein erstes Anzeichen für eine Zombie-Apokalypse? Es ist also immer besser, einen langen Schraubenzieher in der Handtasche zu haben. Am besten einen mit Kreuzschlitz, denn der ist glatt und kann ganz leicht und superschnell wieder aus dem Untoten herausgezogen werden, um ihn sofort in den nächsten reinzustecken. Denn Zombies kommen in Horden. Immer schön auf den Kopf zielen, nicht vergessen, in den Brustkorb bringt bei denen rein gar nichts.