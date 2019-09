Sonntagsspaß für kleine Leute : Markus Lenzen zaubert für Kinder im Schloss

Alt-Saarbrücken Zum Start der Herbst- und Winter-Saison der Reihe Kultur für Kids ist auch das Gespenst wieder mit von der Partie

Am Sonntag, 8. September, geht es ab 15 Uhr im Schlosskeller wieder magisch zu. Beim Start der Indoor-Saison der Reihe Kultur für Kids zeigt das Markus-Lenzen-Zaubertheater sein Mitmachprogramm „Kinder-Zaubershow“ für Zauberlehrlinge ab drei Jahren. Auf dieser Entdeckungsreise in die Welt der Magie darf das Publikum kräftig mitzaubern.

Die Veranstalter erklären: Kinder finden es lustig, wenn mal was schiefgeht. Sie verraten gern die Geheimnisse des Magiers. Markus Lenzen zaubert überwiegend mit ganz alltäglichen Requisiten: Eine zerschnittene Kordel repariert sich selbst, ein Taschentuch wechselt die Farbe oder eine Zeitung verschluckt ein Glas Wasser.

Natürlich ist auch das Schlossgespenst an diesem Sonntag wieder im Einsatz. Die (kostenlose) Führung für Kinder ab vier Jahren beginnt um 11 Uhr. Treffpunkt ist das Foyer im Mittelpavillon des Schlosses.

Kartenvorverkauf und telefonische Kartenvorbestellung (4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro) an der Tourist-Info Saarbrücker Schloss, Tel. (0681) 506-60 06 bzw. nach E-Mail an Touristinfo@rvsbr.de. Vorbestellte Karten sollten bis spätestens 14.30 Uhr an der Kasse abgeholt werden.