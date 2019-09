Debüt des Jahres : Literaturpreis-Lesung im Künstlerhaus

Der Literaturpreis „Debüt des Jahres“ geht 2019 an die Berliner Autorin Maike Wetzel für ihren 2018 erschienenen Roman „Elly“. Es geht es um ein spurlos verschwundenes elfjähriges Mädchen.

Wetzel befasst sich in ihrem ersten Roman mit dem Schlimmsten, was einer Familie widerfahren und sie aus den Fugen geraten lassen kann. Der Text besteht aus kunstvollen, tiefgründigen Sätzen, die einen in das Rätsel um Elly hineinziehen. Die Lesung ist im Saarländischen Künstlerhaus in der Karlsstraße 1 am 3. September; Beginn: 20 Uhr.