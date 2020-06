Musik über Kontinente : Bossa ’68 und ein Corona-Projekt mit Brasilien

Saarbrücken Reisen bildet und hat manchmal noch Jahre später einen überraschenden Nachhall. So jedenfalls ging es dem Saarbrücker Musiker und SZ-Autor Sebastian Dingler.

1989 reiste er acht Monate durch Brasilien. In der Kleinstadt Paracatú lernte er den Musiker Gadelha Nero kennen. Der nahm ihn unter seine Fittiche, ließ ihn sogar bei sich in Brasilia wohnen. Gemeinsam mit ihm lernte Dingler die Musikszene der Stadt kennen. Und die brasilianischen Rhythmen haben den Bassisten bis heute nicht losgelassen. Einen regelrechten „Brasilien-Fimmel“ habe er, sagt er. Und den pflegt er schon seit Jahren in der hierzulande bestens bekannten Band Bossa ’68.