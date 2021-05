Aktuelle Zahlen vom Gesundheitsamt : 63 neue Corona-Fälle über Pfingsten gemeldet

Saarbrücken Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldet über das Pfingstwochenende 63 neue Coronafälle (Stand 24. Mai, 16 Uhr). Die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner wird damit nach internen Berechnungen auf 93,2 sinken.

Aktuell lag die vom RKI ausgewiesene Sieben-Tage-Inzidenz für den Regionalverband bei 94,0 und damit weiterhin unter der Grenze von 100 Fällen je 100 000 Einwohner. Es wird erwartet, dass die vom RKI ermittelte Sieben-Tage-Inzidenz für den Regionalverband an diesem Dienstag ebenfalls unter der Grenze von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liegt. Das Saarland-Modell bleibt daher weiterhin in Kraft. Erst wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten wurde, greift am übernächsten Tag erneut die Bundesnotbremse.

Aktuell sind 602 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 346 in Saarbrücken, 111 in Völklingen, 32 in Sulzbach, 26 in Heusweiler, 24 in Friedrichsthal, 22 in Riegelsberg, 15 in Püttlingen, 13 in Großrosseln, sieben in Kleinblittersdorf und sechs in Quierschied.