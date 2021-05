Die Corona-zahlen aus dem Landkreis Saarlouis : Inzidenzwert im Kreis über Pfingsten unter 100

Am Pfingstmontag blieb die Inzidenzzahl im Kreis unter der kritischen 100er-Marke.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Saarlouis nähern sich allmählich dem Rest des Saarlandes an. Am Montag hat das Gesundheitsamt des Landkreises fünf neue Corona-Fälle gemeldet: zwei in Ensdorf und je einer in Saarlouis, Schwalbach und Wadgassen. Insgesamt sind es damit den Angaben des Kreises zufolge seit Beginn der Pandemie 8364 Fälle und derzeit 329 aktuelle positive Fälle.