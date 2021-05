Hohes Polizeiaufgebot vor Ort : Bis zu 400 Personen am St. Johanner Markt in Saarbrücken unterwegs (mit Video und Bildergalerie)

Bis zu 400 Personen am St. Johanner Markt in Saarbrücken unterwegs (mit Video und Bildergalerie)

Update Saarbrücken Der erste Tag ohne Ausgangssperre und mit geöffneter Außengastronomie war für viele Saarbrücker am Samstag Anlass, die Saarbrücker Innenstadt aufzusuchen. Im Umfeld der friedlichen Ansammlungen kam es allerdings auch zu einer schweren Schlägerei.

Seit Samstag gilt im Regionalverband Saarbrücken keine Bundesnotbremse mehr. Damit fiel für die Menschen im Regionalverband gestern nicht nur zum ersten Mal wieder die Ausgangssperre weg, auch die Außengastronomie konnte trotz weniger prächtigem Wetter wieder öffnen. Grund genug für zahlreiche Saarbrücker in die Innenstadt auf den St. Johanner Markt und die umliegenden Straßen zu gehen, um das ersehnte Gastronomie-Angebot wieder in Anspruch nehmen zu können.

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, waren selbst nach der Schließung der Gastronomie um 22 Uhr noch zwischen 300 und 400 überwiegend junge Leute rund um den St. Johanner Markt unterwegs. Vereinzelt sei Musik aus Lautsprecherboxen gespielt worden. Aufgrund der Erfahrungen vom Wochenende des 17./18. Aprils verstärkte die Polizei ihre Präsenz aufgrund der zahlreichen Personen an verschiedenen Punkten in der Innenstadt deutlich. Dabei beteiligt seien auch Einsatzkräfte auswärtiger Dienststellen gewesen.