Aktuelle Corona-Zahlen für das Saarland : Inzidenz im Saarland sinkt weiter

Saarbrücken Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montagmorgen neun neue Corona-Infektionen im Saarland gemeldet. Die Inzidenz im Saarland sinkt über das Wochenende leicht, alle Landkreise sind unter der 100er-Marke.

Am Montagmorgen hat das RKI für das Saarland eine Gesamtinzidenz von 78,5 gemeldet. Am Vortag hatte die Inzidenz noch bei 81,1 gelegen. Die niedrigste Inzidenz weist weiterhin der Landkreis Neunkirchen mit 44,9 auf. Der Regionalverband Saarbrücken (94,0) und Saarlouis (98,8) liegen beide knapp unter der für die Bundesnotbremse kritischen Marke von 100.

Deutschlandweit haben die Gesundheitsämter dem RKI binnen eines Tages 2682 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Montagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.13 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 8500 Ansteckungen gelegen. Die 7-Tage-Inzidenz gab das RKI am Sonntagmorgen mit bundesweit 62,5 an (Vortag: 64,5; Vorwoche: 83,1) An Sonn- und Feiertagen sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.