1. FC Riegelsberg : Noch eine Saison beim Lieblingsverein

Torsten Ostermann (rechts) setzt sich im Trikot des SC Blieskastel-Lautzkirchen gegen Marius Neu von der Spvgg. Einöd-Ingweiler durch. Vom SC wechselte er erst zum SV Ritterstraße. Über die SG Hirzweiler-Welschbach landete der Mittelfeldspieler dann beim 1. FC Riegelsberg. Foto: Wolfgang Degott

Riegelsberg Im etwas fortgeschritten Fußballer-Alter von 40 Jahren ist Torsten Ostermann für den 1. FC Riegelsberg in der Verbandsliga aktiv. Der Mittelfeldakteur, der beim 1. FC Saarbrücken in der Jugend spielte, hat noch lange nicht genug – und hat beim 1. FC für die neue Runde zugesagt. Er löst Said Chouaib als ältesten Riegelsberger Spieler ab.

Kommende Saison wird Torsten Ostermann der älteste Spieler beim Fußball-Verbandsligisten 1. FC Riegelsberg sein. Das war bislang Stürmer Said Chouaib mit seinen 43 Jahren. Da der ehemalige Regionalliga-Spieler der SV Elversberg seine Schuhe an den Nagel hängen und Co-Trainer beim Landesligisten SC Altenkessel wird, wird Ostermann mit 40 Jahren sein „Nachfolger“.

„Ich glaube, dass hatte ich bei meinen bisherigen Stationen noch nie, dass ich der älteste war“, berichtet der aus Saarbrücken stammende und mittlerweile mit seiner Freundin Laura und seinem 15 Monate alten Sohn Mats auf der Ritterstraße lebende Ostermann – und lacht. Er erklärt: „Meistens war irgendjemand älter, oft der Torhüter.“

Zur Person Torsten Ostermann spielte nach seiner Jugendzeit beim 1. FC Saarbrücken unter anderem für den 1. FC Riegelsberg, den SC Halberg Brebach und den SV Klarenthal, mit dem ihm 2012 der Aufstieg in die Verbandsliga gelang. Seinen größten Erfolg als Spielertrainer feierte der 40-Jährige mit der SVG Bebelsheim-Wittersheim, die er 2014 zum Aufstieg in die Landesliga Ost führte. Nachdem er bis 2017 dort in der sportlichen Verantwortung stand, arbeitete er als Spielertrainer des SC Blieskastel-Lautzkirchen, des SV Ritterstraße und der SG Hirzweiler-Welschbach-Stennweiler.

Ostermanns Motivation auch im fortgeschrittenen Fußballer-Alter noch in der Verbandsliga zu spielen? „Es ist schön mit den Jüngeren noch mithalten zu können und dabei fit zu bleiben“, sagt der Saarbrücker, der als Abteilungsleiter bei einem Anbieter für elektrotechnische Installationen arbeitet. „Bei den Spielen lasse ich aber auch gerne den Jüngeren den Vortritt“, ergänzt der Routinier. Das war auch in der kürzlich abgebrochenen Spielzeit 2020/2021 so: Da kam der Mittelfeldspieler in den acht absolvierten Saisonspielen vier Mal von der Bank in die Partie. Beim 3:3 des 1. FC Riegelsberg beim SV Losheim stand Ostermann aber auch einmal in der Startelf.

Aber wie ist der 40-Jährige, der zuvor über mehrere Jahre als Spielertrainer bei verschiedenen Clubs arbeitete (siehe Infokasten), überhaupt in Riegelsberg gelandet? „Ich wollte wegen der Geburt meines Sohnes erst einmal nicht mehr als Spielertrainer arbeiten und etwas kürzer treten“, erzählt Ostermann. „Almir Delic (seit Sommer 2020 Trainer in Riegelsberg, Anmerkung der Redaktion), den ich schon länger kenne, hat mir dann gesagt, dass er noch einen erfahrenen Spieler braucht – und mich gefragt, ob ich kommen will.“

Ostermann sagte zu – auch weil er gute Erinnerungen an Riegelsberg hat. Denn der Mittelfeldakteur lief zwischen 2008 und 2010 schon einmal für den 1. FC auf – damals noch in der Saarlandliga. Damals fühlte sich der heute 40-Jährige pudelwohl. Und so sagt Ostermann: „Riegelsberg ist zu meinem Lieblingsverein geworden.“