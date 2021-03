Die Ehrung kommt jetzt per Post : Riegelsberger Ball des Sports muss erneut ausfallen

Riegelsberg Der beliebte Ball des Sports in Riegelsberg, der am 8. Mai stattfinden sollte, fällt wegen der Corona-Pandemie erneut aus. Das beschloss der Sport- und Kulturausschuss des Gemeinderates in seiner jüngsten Sitzung einstimmig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fredy Dittgen