Dauerärgernis in Riegelsberg : Tempo 30 soll die Raser bremsen

Dauerärgernis in Riegelsberg

Riegelsberg Geschwindigkeitsverstöße setzen Bewohnern des Tannenwegs seit Jahrzehnten zu.

(dg) Eine Interessengemeinschaft (IG) fordert seit 30 Jahren, dass die Gemeinde auf dem Riegelsberger Tannenweg gegen Raser vorgeht. Die Bewohner hätten in der Spielstraße für viel Geld gebaut. Doch von Spielen auf der Straße oder von Ruhe könne keine Rede sein. Kaum ein Fahrer halte sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 7 km/h. Vor allem abends und nachts, wenn niemand kontrolliert, werde mit Vollgas durchgebrettert. Zu Spitzenzeiten führen stündlich 120 Autos auf dem gern als Abkürzung genutzten Tannenweg, zwei pro Minute.

Im Juli 2009 hatte der damalige Bürgermeister Lothar Ringle eine Einbahnstraßenregelung angeordnet – nicht alle freuten sich darüber. Vor allem ein paar Anwohner, die es gar nicht gut fanden, jetzt Umwege fahren zu müssen, protestierten. Ihre Beschwerden führten dazu, dass der Gemeinderat die Einbahnstraßenregelung bereits drei Monate später aufhob. Im Juli 2016 bestätigte ein von der Verwaltung in Auftrag gegebenes Verkehrsgutachten, dass der Tannenweg eine Problemstraße sei, in der zu viel Verkehr herrscht, zu schnell gefahren wird und in der deshalb verkehrsberuhigende Maßnahmen angeordnet werden müssen. Die von der Verwaltung angeordneten Baken nutzten nichts.