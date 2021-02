Neuer Lebensabschnitt : Monika Künzels Blick nach vorne

Die Riegelsberger Künstlerin hat sich in einem Zyklus aus drei großformatigen Bildern mit der „Black Lives Matter“-Bewegung beschäftigt. Foto: Monika Jungfleisch

Püttlingen/Riegelsberg Neuanfang nach schwerem Jahr: Riegelsberger Künstlerin stellt im Kulturbahnhof Püttlingen aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Jungfleisch

Die Riegelsberger Künstlerin Monika Künzel zeigt ab dem 7. März einen Querschnitt ihrer aktuellen Arbeiten im Kulturbahnhof Püttlingen. Die Diplom-Designerin und Kunsterzieherin ist bekannt für ihre Bildkompositionen aus Malerei und gedruckten Elementen. Gerne malt sie statt auf Leinwand auf Croma-Karton, arbeitet mit Styroporplatten als Druckformen, verwendet Acryl- und Druckfarben. Inspiration findet die gebürtige Mönchengladbacherin in Erlebtem und Erfundenem, in Fantasien und Erinnerungsspuren.

Mit den aktuellen Bildern ihrer Werkschau „TRIP and STEP“ gewährt Monika Künzel dem Betrachter Einblicke in ihre künstlerische Fortentwicklung und auch in persönliche Erfahrungen nach dem Tod ihres Mannes – Ralf Künzel, einige Jahre Beigeordneter in Riegelsberg und Mitbegründer des Kulturvereins Riegelsberg, war im Januar 2019 mit 77 Jahren verstorben. „Ich habe mir damals viele Gedanken über die Bedeutung von Zeit, meinen künstlerischen Anspruch und meine Zukunft gemacht. In meinem Atelier im Dachgeschoss meines Hauses habe ich frühere Arbeiten durchforstet. In mir reifte der Entschluss, nicht in der Vergangenheit zu verharren, sondern Vergangenes mit der Gegenwart zusammenzuführen und zu neuen Ufern aufzubrechen“, schildert die Künstlerin. Sie übermalte zum Teil ihre früheren Bilder und Collagen, griff einzelne Motive auf, ließ aktuelle Geschehnisse einfließen und schuf damit aus Vergangenem auch etwas (ganz) Neues.

Info Werkschau beginnt am 7. März Ausstellungseröffnung „TRIP and STEP“, Werkschau von Monika Künzel, Sonntag, 7. März, um 17 Uhr, in Kulturbahnhof Püttlingen. Einführung in die Arbeiten durch ihre ehemalige Schülerin und heutige Kunsthistorikerin Dr. Minoti Paul.

So beschäftigt sich Monika Künzel zum Beispiel in einem Zyklus aus drei großformatigen Bildern mit der Black-Lives-Matter-Bewegung. Besonders beeindruckend ist hierbei das trauernde Gesicht mit niedergeschlagenen Augen im dritten Zyklusteil: Ein Hinweis auf den nicht endenwollenden Alltagsrassismus?

Auch die momentane Corona-Krise ist an der Künstlerin nicht spurlos vorbeigegangen. So erinnert ein Bild an das Verschwinden der Lebendigkeit aus unserem pandemiegeplagten Alltag, indem sie Masken malt, die wie hinter einem herabfallenden Schleier verschwinden.

Vielen ist Monika Künzel bekannt durch ihre private Malschule, die sie 1980 nach dem Diplom an der Fachhochschule des Saarlandes, der bestandenen Prüfung zur Kunsterzieherin und ihrer zweijährigen Lehrtätigkeit am Otto-Hahn-Gymnasium in Saarbrücken gegründet hatte. Bis 2007 unterrichtete sie hier Kinder ab vier Jahren und anfangs auch Erwachsene mit viel Herzblut und Idealismus. Daneben gestaltete sie für den ALS-Verlag sechs Lehrbücher zur Kunsterziehung an Grundschulen und Kindergärten.