Mal so richtig die Kräfte messen – das ist möglich beim 8. Drachenboot-Outdoorcup im Riegelsberger Freibad am Samstag, 25. August, von 11 bis etwa 15 Uhr. Wie so ein Rennen in einem 25-Meter-Becken funktioniert, erklärt Kerstin Müller-Kattwinkel, Leiterin des Hallen- und Bäderbetriebs der Gemeinde: „Das Rennen ist eigentlich ein Tauziehen.