Nach Hartmanns Tod 1971 blieb sein Archiv 40 Jahre ungenutzt, bis sich seine Tochter, die Journalistin Gabi Hartmann, gemeinsam mit dem Landesarchiv an die Aufarbeitung machte. Bei der Finissage am Mittwoch, 29. August, um 19 Uhr spricht Gabi Hartmann in der Galerie Rathaus Riegelsberg über das Erbe ihres Vaters. Zwei Bücher und mehrere Ausstellungen haben die Fotos von Hartmann wieder ans Licht der Öffentlichkeit gebracht.