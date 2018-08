später lesen Für Anwohner wird’s hart Drei Straßen in Riegelsberg werden instandgesetzt FOTO: picture-alliance/ dpa / Armin Weigel FOTO: picture-alliance/ dpa / Armin Weigel Teilen

Erst müssen verschiedene Vorarbeiten erledigt werden, dann wird der Straßenbelag erneuert: In Riegelsberg sind für die kommenden Wochen Sanierungsarbeiten in drei Straßen vorgesehen, und zwar in der Turnerstraße (von Einmündung Jahnstraße bis Ende Turnerstraße), in der Güchenbacher Straße (von Einmündung Höchlingstraße talabwärts bis zur Einmündung Saarbrücker Straße) und in der Jägerstraße (von Einmündung Lampennester Straße bis Ende Jägerstraße, allerdings ohne die abgehenden Seitenstraßen).