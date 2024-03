Thema Verkehrsberuhigung Kein Tempo 30 in der Hixberger Straße?

Seit Jahrzehnten gibt es immer wieder Anläufe, den Verkehr in der Hixberger Straße in Riegelsberg zu zähmen. Zuletzt hatte die Gemeinde Riegelsberg am 20. Juli vorigen Jahres beim Regionalverband Saarbrücken beantragt, dass aus Gründen des Lärmschutzes Tempo 30 in der Hixberger Straße eingeführt werden solle (wir berichteten). Mit Schreiben vom 29. Januar dieses Jahres teilte Verwaltungsoberamtsrat Olaf Schaumlöffel vom Regionalverband der Gemeinde mit, nach ausführlicher Prüfung des Antrages sei erneut festgestellt worden, dass die vorliegenden Emissionswerte nicht erreicht werden: „Nach der schalltechnischen Untersuchung der Firma Kohns aus dem Jahr 2018 sind keine übermäßigen Überschreitungen der Grenzwerte der Lärmschutzrichtlinien zu erkennen“, so Schaumlöffel. So werde nur an einem Tag an einem einzigen Gebäude in der Hixberger Straße der Grenzwert von 70 Dezibel überschritten. In der Nacht werde an fünf Gebäuden der Grenzwert von 60 Dezibel überschritten, schreibt Schaumlöffel weiter.