Alkoholunfall : Betrunkener wollte Polizei täuschen

Riegelsberg Am Donnerstagabend wurde die Polizei zu einem Unfall in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg gerufen. Gegen 21 Uhr war dort ein 36-Jähriger mit seinem weißen VW-Polo auf einen geparkten Toyota aufgefahren.

