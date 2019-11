Riegelsberg Genaue Ursache noch unklar. Ordnungsamt legt Giftköder in der Kanalisation aus und kennzeichnet dann die Kanaldeckel.

Nachdem die SZ am 14. Oktober über viele Ratten in Heusweiler berichtet hatte, meldet jetzt auch die Gemeinde Riegelsberg einen starken Rattenbefall. So heißt es in einer Bekanntmachung, dass in den vergangenen Wochen bei der Verwaltung vermehrt Meldungen über Ratten eingegangen seien. Deshalb weist das Ordnungsamt auf Vorsorgemaßnahmen gegen eine weitere Vermehrung hin. Zumal in einer Gemeindeverordnung festgelegt sei, dass die Bürger verpflichtet sind, Ratten zu bekämpfen.