Hoher Sachschaden : Einbruch in Kirche St. Matthias

Riegelsberg (red) Unbekannte richteten beim Einbruch in die Riegelsberger Kirche St. Matthias zwischen Dienstag, 17.45 Uhr, und Mittwoch, 7.50 Uhr, hohen Schaden an, berichtete die Polizei. Die Täter überstiegen an der Gebäuderückseite ein Tor, rissen mehrere Bewegungsmelder ab und brachen die Tür des Pfarrzentrums auf, wo sie Zimmertüren aufhebelten.

