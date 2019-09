Einbruch in Elversberg : Einbruch in Gaststätte in Elversberg

Elversberg In der Nacht von Donnerstag, 19. September, auf Freitag, 20. September, brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der St. Ingberter Straße in Elversberg ein. Die Täter schieben zunächst den Rollladen vor der Eingangstür hoch und brechen diese dann mit Hammer und Brechwerkzeug auf.

In der Gaststätte brechen sie eine Gästesparkasse mit einem Hammer auf und stehlen den Inhalt. Weiterhin klauen die Täter den Inhalt der Kasse. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht zu beziffern.