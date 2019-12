Riegelsberg Birgit Schüller aus Riegelsberg zeigt ihre künstlerisch gestalteten Quilts in Ausstellungen von den USA bis St. Petersburg.

Sie hat sich einen Kundenstamm aus ganz Europa aufgebaut, insbesondere aus dem nahen Ramstein, wo viele Amerikanerinnen diesem Hobby nachgehen. Aber neben ihren Auftragsarbeiten hat Birgit Schüller auch immer eigene Quilts entworfen und genäht. Und in ihrem Haus sieht man erst, was man alles quilten kann. Da finden sich neben Decken und Wandbehängen auch Stifteboxen, kleine Bilder und sogar Kleider. Seit 2006 nimmt Birgit Schüller auch an Wettbewerben teil, die sie in den unterschiedlichsten Kategorien schon gewonnen hat. Sie wird weltweit als Expertin und Kursleiterin zu Messen und Quiltshows eingeladen, war so schon in Halb-Europa, Australien, Russland, den USA oder Kanada. Ihr Stil hat sich dabei in den vergangenen Jahren verändert, mittlerweile arbeitet sie künstlerischer, freier. Es geht nicht mehr nur um einen Gebrauchsgegenstand, sondern darum, was man mit dieser Technik alles darstellen und ausdrücken kann. So entstehen auch gequiltete Kunstwerke. Gerade erst war sie in Sibirien, Irkutsk, um ihre freien, künstlerischen Arbeiten in einem Museum zu zeigen. „Das war eine tolle Geschichte, denn Patchwork ist in Russland sehr beliebt und hoch angesehen“, schwärmt sie. Kommendes Jahr folgen weitere Einzelausstellungen, denn sie wurde nach Moskau, Luxemburg, in die Niederlande und nach St. Petersburg eingeladen, und sie richtetzum zweiten Mal, mit einer Freundin, eine Quiltshow in der Lüneburger Heide aus – es gibt viel zu tun.