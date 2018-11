später lesen Advent an der Wendalinuskapelle Der Advent wird „erleuchtet“ an der Wendalinuskapelle Teilen

(et) An der Wendalinuskapelle Etzenhofen wird der Advent eröffnet – eine liebgewordene Tradition: Am Vorabend des Ersten Advents, Samstag, 1. Dezember, 18 Uhr, wird in der Kapelle eine kleine musikalische Andacht ausgerichtet.