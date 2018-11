später lesen Chefarzt referiert Vortrag befasst sich mit Thema Demenz Teilen

Der Demenzverein im Köllertal lädt ein zum Vortrag „Medizinische Aspekte bei Demenz“. Dr. Jürgen Guldner, Chefarzt am Knappschaftsklinikum Saar in Püttlingen, spricht dazu am Mittwoch, 28. November, ab 18 Uhr im Haus Lichtblick in Püttlingen. Von red