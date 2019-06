SPD verdängt CDU von der Rathausspitze : Wechsel in Püttlingen – Denise Klein (SPD) wird Bürgermeisterin

Püttlingen Die Rathausspitze wird erstmal sozialdemokratisch und weiblich. Denise Klein erhielt 53,7 Prozent der Stimmen.

Pfingstsonntag, 18 Uhr: Die CDU-Sympathisanten sitzen im Mehrgenerationenhaus, die SPD-Anhänger 100 Meter daneben in ihrem Zukunftsladen. Seit Johann Pickard (1868) hat es in Püttlingen nur männliche Bürgermeister gegeben, noch nie eine Frau und ebensowenig jemanden von der Sozialdemokratie. Das Prickeln, eine Viertelstunde vor Schließung der Wahllokale, war mit Händen zu greifen. Klein: „War mit den Hunden spazieren, dann beim Edelweißfest, hab den Nachmittag mit der Familie verbracht. Natürlich bin ich aufgeregt“, sagt Denise Klein

Nach 17 ausgezählten Stimmlokalen liegt, um 18.24 Uhr, die SPD-Kandidatin mit über 17 Prozentpunkten vorne. „Muss noch nichts heißen“, verbreiten die CDU’ler letzte Hoffnung, „es folgen noch vier Briefwahlbezirke.“ Dazu muss man zweierlei wissen: Noch selten haben bei vergangenen Wahlen so viele Menschen von der Briefwahl Gebrauch gemacht; gestern waren es beinahe genau die Hälfte der Wählerschaft. Und in den Vergangenheit hat die CDU Püttlingen in Briefwahlbezirken meistens Mehrheiten erhalten. So auch dieses Mal, indes: Den großen Vorsprung der SPD-Bewerberin konnte auch diese Tatsache nicht mehr erschüttern.