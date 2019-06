Püttlingen : Spannende Stichwahl in Püttlingen

Bürgermeisterwahl am Pfingstsonntag in Püttlingen: SPD-Bürgermeisterkandidatin Denise Klein gibt ihre Stimme in der Grundschule auf der Ritterstraße ab. Foto: Andreas Engel

Püttlingen SPD-Kandidatin Denise Klein in ihrem Wahllokal

Bürgermeister-Stichwahlwahl am Pfingstsonntag in Püttlingen: SPD-Kandidatin Denise Klein wählt – wie CDU-Kandidat Edmund Altmeyer – in der Viktoria-Grundschule im Stadtteil Ritterstraße. Es dürfte spannend werden: Im ersten Durchgang lag Denise Klein, nachdem sie anfangs lange geführt hatte, letztlich lediglich 184 Stimmen hinter Altmeyer. Wie wird die Wahl ausgehen? Einerseits gibt es eine sehr hohe Briefwahl-Beteiligung, und im ersten Durchgang holte Altmeyer gerade bei der Briefwahl viele Stimmen. Andererseits sprachen sich in Püttlingen der ausgeschiedenen Bürgermeisterkandidat Stefan Kaden (unabhängig) sowie Linke und Grüne für Klein aus. Es scheint sich also – egal für wen – ein knapper Wahlausgang abzuzeichnen. (Foto: Andreas Engel)