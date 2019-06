Wer macht das Rennen? : Live-Ticker zu den fünf Bürgermeister-Wahlen im Regionalverband

Saarbrücken Neben der OB-Stichwahl in Saarbrücken gibt es im Regionalverband fünf Bürgermeister-Stichwahlen: In Heusweiler, Kleinblittersdorf, Püttlingen, Riegelsberg und Sulzbach entscheidet sich, wer Chef im Rathaus wird.

In Heusweiler treten Amtsinhaber Thomas Redelberger (CDU) und SPD-Herausforderer Stefan Schmidt gegeneinander an. In Kleinblittersdorf wollen die Christdemokratin Erika Heit und der Sozialdemokrat Rainer Lang den Bürgermeisterposten. In Püttlingen heißen die Kandidaten Edmund Altmeyer (CDU) und Denise Klein (SPD). In Riegelsberg werben Amtsinhaber Klaus Häusle (SPD) und CDU-Herausforderer Benjamin Schmidt um Stimmen. Und in Sulzbach wollen Amtsinhaber Michael Adam (CDU) und der SPD-Landtagsabgeordnete Dieter Heckmann gewinnen.