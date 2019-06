Bürgermeister-Stichwahl am Sonntag : Wird’s wieder ein Püttlinger Wahl-Krimi?

Das Püttlinger Rathaus aus der Vogelperspektive: Welcher Bürgermeister-Kandidat bekommt dort nach der Stichwahl den Chefsessel? Foto: Helmut Summer

Püttlingen Im ersten Durchgang trennten Denise Klein (SPD) und Edmund Altmeyer (CDU) nur 184 Stimmen. Die SZ wollte von den Bürgermeister-Kandidaten wissen, was für ihre Stadt wichtig ist.

Die Stichwahl um den Chefsessel im Püttlinger Rathaus am Pfingstsonntag könnte eine enge Kiste werden – jedenfalls wenn man sich das Ergebnis des ersten Durchgangs betrachtet: Gerade mal 184 Stimmen mehr als die Mitbewerberin Denise Klein (SPD) erhielt Edmund Altmeyer (CDU). Er erreichte 45,3 Prozent, sie 43,7.

Keine Frage, dass das Bewerberduo am Dienstagabend das Relegationsspiel Köllerbach gegen Ahrweiler nutzte, bei knapp 800 Besuchern Stimmung für sich zu machen – wie zuvor schon bei unzähligen Hausbesuchen. Bodenständig sind beide, als gebürtige Püttlinger aus dem Stadtteil Ritterstraße, geboren 1962 (Altmeyer) beziehungsweise 1966 (Klein). Beide sind verheiratet, haben je drei erwachsene Kinder. Sie ist Krankenschwester der neurologischen Frühreha im Knappschaftsklinikum Püttlingen, er Führungskraft bei der Sparkasse.

Info Wahlabend im Mehrgenerationenhaus Es wird spannend: Die in den verschiedenen Bezirken ausgezählten Stimmen laufen am Pfingstsonntag ab 18 Uhr im Püttlinger Mehrgenerationenhaus ein (Völklinger Straße 14). Jeder kann zuschauen. Das wird möglicherweise spannender als das Relegationsspiel, das die Köllerbacher mit 3:0 gewonnen haben.

Denise Klein darf für sich in Anspruch nehmen, dienstältestes Ratsmitglied zu sein. Aber auch Altmeyer gehört dem Stadtrat schon lange – seit 14 Jahren – an. Beide haben sich schon kommunalpolitisch bewährt. Doch „können“ sie auch Bürgermeister? Zwischen den Wahlen sprachen wir mit beiden über Pflicht und Kür: „Für den Fall Ihrer Wahl, was sind dann für Sie die drei vorrangigsten Ziele, also Pflicht?“, wollten wir wissen.

„Die Kindergartensituation in Püttlingen“, so Altmeyer zur Pflicht, „ist auf den Prüfstand zu nehmen. Steigende Nachfrage erfordert sinnvolle Planungen.“ Konkurrentin Klein nennt als erstes die Verbesserung der Infrastruktur in der Innenstadt und den Stadtteilen. Klein: „Es gilt, die vorhandenen guten Einrichtungen zu stärken und beispielsweise als weitere Generationentreffpunkte in den Stadtteilen auszubauen.“ Zweites wichtiges Ziel sei, „die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken“. Insbesondere das Angebot einer gebundenen Ganztags-Grundschule hat es Denise Klein angetan. „Jede Familie soll das Modell wählen können, das zu ihr passt, besonders auch hinsichtlich der Betreuung zu den sogenannten Randzeiten.“

Kandidat Altmeyer sieht in der Erneuerung des Hallenbodens im Trimmtreff Viktoria großen Handlungsbedarf: „Das Vorhaben muss unbedingt im Haushalt 2020 festgeschrieben werden.“ Als dritte Pflichtaufgabe nennt Altmeyer die Überarbeitung der Verwaltungsstrukturen in Verwaltung und den Eigenbetrieben der Stadt. „Dabei geht es mir vorrangig um eine Neuausrichtung in Sachen Naturschutz“, auch durch den Verzicht auf chemische Mittel etwa im Bauhof; auch solle man „die gut arbeitenden Naturschutzverbände in unserer Stadt mit ins Boot nehmen“, so Altmeyer. Klein nennt als drittes Muss-Ziel weitere Ansiedlungen von Gewerbe in Püttlingen, „zur Verbesserung der Steuereinnahmen beziehungsweise zur Sicherung von Arbeitsplätzen“.

Unsere Frage zur Kür: „Angenommen, Geld wäre genug da, welche Visionen haben Sie für dieses Szenario?“ Tatsächlich hat die Stadt etwa 55 Millionen Euro Kassenkredite auf dem Buckel. Aber gesetzt den Fall, weil etwa das Land die in Aussicht gestellte Entlastung liefert (Stichwort Saarlandpakt)? Er wünsche sich ein städtisches Vorkaufsrecht für Immobilien, beziehungsweise die Einbindung von Investoren in den Kernbereichen von Püttlingen und Köllerbach, um die Zentren nach eigenem Gusto attraktiver zu gestalten, sagt Altmeyer. Darüber hinaus möchte er die Verkehrssituation in Köllerbach verbessern, und zwar durch die Neugestaltung der Ausfahrt von den Verbrauchermärkten am Fresagrandinariaplatz in die Sprenger Straße und sowie durch die dauerhafte Regelung eines sogenannten Minikreisels an der Landstraße in Richtung Bärenberg, Engelfangen und zum Rathaus hin.

Denise Klein wünscht sich „die umfassende Sanierung des Trimmtreffs einschließlich unseres Hallenbades sowie ein Beschilderungssystem für all die schönen Dinge, die wir in Püttlingen haben“. Gemeint sind etwa Kirchen, Burganlagen, Uhrenmuseum, Kulturbahnhof, Schlösschen und Mehrgenerationenhaus.

